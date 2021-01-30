Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 30.01В России 3 832 080+19 032В мире 102 069 223+611 671

В Москве за сутки выявлено на 400 случаев COVID меньше, чем накануне

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Около 2,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 400 меньше, чем накануне.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, за сутки в российской столице выявили 2 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это соответствует показателям конца сентября - начала октября 2020 года.

За все время наблюдений в столице выявили 927 788 случаев заболевания.

Суточное число выздоровевших по-прежнему в два с лишним раза превышает количество заразившихся: так, за последние 24 часа в городе от заболевания вылечились еще 5 584 человека. В общей сложности с коронавирусом справилось 809 226 жителей Москвы. Это более 87% от числа заболевших.

При этом за сутки от COVID-19 скончались 68 москвичей. Общее число умерших от заболевания составляет 13 368 человек.

За сутки в столице госпитализировали 1 099 человек с COVID-19. С 26 января в городе ежедневно попадают в больницы менее 1,1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать без остановок 7 станций

Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать без остановок 7 станций

В центре Москвы 31 января закроют заведения общепита

В Москве закроют 7 станций метро в день несогласованной акции 31 января

Собянин заявил, что больше половины москвичей переболели коронавирусом

Муниципальный депутат Янкаускас арестован на 10 суток

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта

В Москве в выходные ожидается снегопад

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В Москве за сутки от COVID выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%

Январь в Москве перевыполнил норму осадков на 40%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');