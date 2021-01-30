В Москве за сутки выявлено на 400 случаев COVID меньше, чем накануне

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Около 2,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на 400 меньше, чем накануне.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом, за сутки в российской столице выявили 2 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это соответствует показателям конца сентября - начала октября 2020 года.

За все время наблюдений в столице выявили 927 788 случаев заболевания.

Суточное число выздоровевших по-прежнему в два с лишним раза превышает количество заразившихся: так, за последние 24 часа в городе от заболевания вылечились еще 5 584 человека. В общей сложности с коронавирусом справилось 809 226 жителей Москвы. Это более 87% от числа заболевших.

При этом за сутки от COVID-19 скончались 68 москвичей. Общее число умерших от заболевания составляет 13 368 человек.

За сутки в столице госпитализировали 1 099 человек с COVID-19. С 26 января в городе ежедневно попадают в больницы менее 1,1 тыс. пациентов с коронавирусом.