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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
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В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Еще 19 032 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 2 430, Петербург вновь обогнал столицу по этому показателю с 2 512 зараженных. Еще 1 069 новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Московской области.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 512 человек. Согласно данным оперштаба о смертности, 68 человек с коронавирусом погибли в Москве, 64 пациента скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 35 - в Московской области, 23 - в Красноярском крае, 20 - в Воронежской области,. В других субъектах - менее 20 погибших за сутки. Общее число жертв в стране достигло 72 697.

Поправились и выписаны уже 3 млн 279 964 пациента, в том числе 24 502 за последние сутки.

За все время пандемии в России зарегистрировано 3 млн 832 080 случаев коронавирусной инфекции. Лидерами мирового антирейтинга по этому показателю остаются США (25,9 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (9,1 млн). В Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса 3,78 млн зараженных с суточным приростом в 29,1 тыс.

Хроника 09 января 2020 года – 30 января 2021 годаПандемия коронавируса
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