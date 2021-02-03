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Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в Москве

Полиция задержала подозреваемого в поджоге машины Росгвардии в Москве
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несанкционированной акции 31 января в центре Москвы в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

"Задержан 26-летний мужчина. Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии", - сказали журналистам в пресс-службе столичного управления МВД.

Как отметили в полиции, пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Первоначально в московском управлении Росгвардии сообщали, что ведомственный автомобиль, по предварительным данным, загорелся из-за технических неполадок. Позднее источник "Интерфакса" сообщил о проверке по факту инцидента.

В Москве 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении из Германии. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД Москва Росгвардия

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