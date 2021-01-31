Источник узнал о проверке по факту возгорания машины Росгвардии в Москве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Проверка проводится по факту возгорания машины Росгвардии в центре Москвы в день проведения несогласованной акции протеста, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В связи с возгоранием автомобиля проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества", - сказал источник.

Ранее в Московском управлении Росгвардии сообщили "Интерфаксу", что служебный автомобиль, загоревшийся в центре города, относится к этому ведомству. Предварительной причиной возгорания там назвали технические неполадки.

Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.