Москва закупила более 6 тысяч единиц медицинской техники

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Москвы закупили более 6 тысяч единиц медицинской техники по методике контрактов жизненного цикла, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили закупки медицинской техники по контрактам жизненного цикла, запланированные на 2020 год, оборудование уже поступает в столичные учреждения", - сообщила Ракова, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, всего было закуплено более 6 тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90%.

По словам заммэра, в первую очередь программа нацелена на замену выработавшего свой технологический ресурс оборудования, а также дооснащение медицинских организаций оборудованием в соответствии с новыми принятыми стандартами оснащения: ангиографами, МРТ, компьютерными томографами, денситометрами, рентген-аппаратами, а также аппаратами УЗИ и эндоскопической техникой. Также новая техника будет устанавливаться в медицинских объектах после капитального ремонта.

В настоящее время с поставкой на 2020-2023 годы уже закуплено более 4,6 тыс. единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. В некоторых больницах, работающих с COVID-19, уже установлены аппараты КТ, планируется дооснащение всех стационаров.