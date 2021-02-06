Власти Москвы окажут помощь пострадавшим при пожаре в Мосрентгене

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Нескольких человек спасли из огня при пожаре в поселке Мосрентген, они сейчас под присмотром медиков, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

Как он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", всем пострадавшим будет оказана помощь.

Мэр добавил, что в настоящее время выясняется причина пожара.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших: по предварительным данным, при пожаре погибли двое детей.

Ранее сообщалось, что в поселке Мосрентген произошел пожар площадью 25 кв.м. в жилом доме. У пострадавших зафиксировано отравление угарным газом.