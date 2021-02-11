Резиденты технопарков Москвы получили 266 млн рублей субсидий

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году резиденты московских технопарков получили около 266 млн рублей субсидий, это почти в два раза превышает показатели предыдущего периода, сообщила через пресс-службу заммэра столицы Наталья Сергунина.

Резиденты технопраков могут получить субсидии, налоговые льготы и гранты. В частности, можно оформить компенсацию расходов на выплату кредитных процентов, лизинг или приобретение оборудования, выплату процентов по кредиту за развитие деятельности. В 2020 году такой формой поддержки воспользовался 51 резидент, в общей сложности выплачено более 104 млн рублей.

Кроме того, предусмотрено возмещение части затрат на обучение персонала, онлайн-продвижение продукции, участие в выставках и экспортную деятельность: столичное правительство в прошлом году одобрило 78 таких заявок на общую сумму 162 млн рублей.

В Москве работает 37 технопарков, где размещено более 2000 компаний и работают больше 67 000 человек. Создаются еще пять технопарков.