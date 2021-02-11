Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

В Москве выставили на торги каретный сарай

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве выставили на торги по аренде каретный сарай усадьбы Лепехиных XVIII века рядом с метро "Римская", его можно будет арендовать по программе рубль за квадратный метр, если арендатор его отреставрирует. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

Одноэтажное здание площадью 171,4 кв. метра расположено на Андроньевской площади в Москве рядом с уже отреставрированным флигелем усадьбы. После реставрации в нем можно будет разместить офисы, клинику или культурно-досуговый центр, рассказал через-пресс-службу вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

"Здание является объектом культурного наследия, начальная цена за год его аренды составляет 2,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Победитель ауциона сможет заключить с городом договор аренды на 49 лет, но в течение первых пяти будет обязан создать проект реставрации и выполнить его, согласовав работы с Мосгорнаследием. После сдачи отремонтированного здания его можно будет продолжать арендовать до конца срока договора за 171,4 рубля в год.

Заявки на аукцион принимаются до 19 марта 2021 года, торги пройдут 26 марта.

Мосгорнаследие Москва

Новости

Новый выход со станции метро "Комсомольская" построят в Москве

Пандемия коронавируса

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Власти Москвы решили свернуть еще 4700 ковид-коек

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Метель и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в Москве в конце недели

Чиновники подтвердили смерть 2 пациентов в больнице в Подмосковье

Росздравнадзор проверит подмосковную больницу после гибели трех пациентов

Пандемия коронавируса

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

Врач назвала беременность абсолютным противопоказанием к COVID-прививке

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

В подмосковной больнице умерли три пациента из-за отключения подачи кислорода

До 30 см снега выпадет в Москве с пятницы до воскресенья

Грузовик сбил пешеходов в центре Москвы

Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро

Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');