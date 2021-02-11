В Москве выставили на торги каретный сарай

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве выставили на торги по аренде каретный сарай усадьбы Лепехиных XVIII века рядом с метро "Римская", его можно будет арендовать по программе рубль за квадратный метр, если арендатор его отреставрирует. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по конкурентной политике.

Одноэтажное здание площадью 171,4 кв. метра расположено на Андроньевской площади в Москве рядом с уже отреставрированным флигелем усадьбы. После реставрации в нем можно будет разместить офисы, клинику или культурно-досуговый центр, рассказал через-пресс-службу вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

"Здание является объектом культурного наследия, начальная цена за год его аренды составляет 2,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Победитель ауциона сможет заключить с городом договор аренды на 49 лет, но в течение первых пяти будет обязан создать проект реставрации и выполнить его, согласовав работы с Мосгорнаследием. После сдачи отремонтированного здания его можно будет продолжать арендовать до конца срока договора за 171,4 рубля в год.

Заявки на аукцион принимаются до 19 марта 2021 года, торги пройдут 26 марта.