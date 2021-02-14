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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
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В Москве минимальная за три месяца суточная смертность от COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минимальное число смертей от коронавируса с начала ноября 2020 года выявлено в Москве за прошедшие сутки. Как сообщает оперштаб, от COVID-19 скончались 58 человек.

Это минимальное значение со 2 ноября, когда от коронавируса скончались 53 человека. После этого число скончавшихся от COVID-19 ежедневно в течение 3 месяцев превышало 60 человек.

Суточный прирост новых случаев заболевания составил 1559.Накануне сообщалось о 1963 случаях инфицирования.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 февраля составляет 956 178.

С начала пандемии скончались 14 348 жителей столицы.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 089 москвичей.

Москва коронавирус

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