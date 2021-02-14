В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еще 14 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Скончались от заболевания еще 430 человек. Общее число жертв выросло до 80 126.

Поправились и выписаны уже 35 млн 931 011 пациентов, в том числе 15 194 человек.

В Москве за сутки выявлено 1 559 новых случаев заражения COVID-19, 58 пациентов скончались, 2 089 выздоровели.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 млн 071 883 случая коронавирусной инфекции .

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