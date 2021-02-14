Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 535 739+346 762

В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено более 14 тыс. новых заболевших COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Еще 14 185 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Скончались от заболевания еще 430 человек. Общее число жертв выросло до 80 126.

Поправились и выписаны уже 35 млн 931 011 пациентов, в том числе 15 194 человек.

В Москве за сутки выявлено 1 559 новых случаев заражения COVID-19, 58 пациентов скончались, 2 089 выздоровели.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 4 млн 071 883 случая коронавирусной инфекции .

Новость дополняется

Россия коронавирус

Новости

Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей

Путин отметил, что протесты за Навального прошли на фоне усталости людей

Пожар произошел на рынке в Сочи

Один человек погиб при обрушении шахты в Кузбассе

Порода обрушилась на шахте в Кузбассе

Второй погибший найден под завалами автомастерской в калужском Людиново

Что произошло за день: суббота, 13 февраля

Защита Навального обратилась в СЕ из-за неисполнения решения ЕСПЧ

Защита Навального обратилась в СЕ из-за неисполнения решения ЕСПЧ

Дипломат назвал цензурой блокировку Twitter аккаунта делегации РФ в Вене

Один человек погиб при обрушении кровли автомастерской под Калугой

Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');