У метро "Китай-город" изменили маршруты транспорта из-за обрушения строительных лесов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Автобусы и электробусы, курсирующие в районе станции метро "Китай-город", временно изменили свои маршруты после обрушения строительных лесов на близлежащем к нему объекте, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса №38", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник в центре Москвы рухнули строительные леса с фасада здания. Обрушение произошло по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1.

В столичном главке МЧС сообщили об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Указанный объект находится вблизи станции метро "Китай-город".