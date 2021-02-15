Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

У метро "Китай-город" изменили маршруты транспорта из-за обрушения строительных лесов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Автобусы и электробусы, курсирующие в районе станции метро "Китай-город", временно изменили свои маршруты после обрушения строительных лесов на близлежащем к нему объекте, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В районе метро "Китай-город" временно изменены маршруты автобусов № м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса №38", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник в центре Москвы рухнули строительные леса с фасада здания. Обрушение произошло по адресу: Лубянский проезд, дом 25, строение 1.

В столичном главке МЧС сообщили об одном пострадавшем, он госпитализирован.

Указанный объект находится вблизи станции метро "Китай-город".

Москва Китай-город

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о пробках в 7-8 баллов вечером в понедельник

Москвичей предупредили о пробках в 7-8 баллов вечером в понедельник

В Московском регионе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Московском регионе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Скорые застряли в снежной пробке на Калужском шоссе в Новой Москве

Скорые застряли в снежной пробке на Калужском шоссе в Новой Москве

Один человек погиб при обрушении ангара на юге Москвы

В Москве не хватило 1 см высоты снежного покрова до нового рекорда

В Москве не хватило 1 см высоты снежного покрова до нового рекорда

В МЧС сообщили о семи пострадавших при пожаре в подмосковном Видном

В подмосковном Видном произошел пожар в подпольном швейном цеху

Почти 85% месячной нормы осадков выпало в Москве с пятницы

Проезжую часть на МКАД в Москве освободили для движения автомобилистов

Проезжую часть на МКАД в Москве освободили для движения автомобилистов

В Москве решили перекрыть почти два десятка переулков для уборки снега

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');