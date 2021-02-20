Прокурор сочла законной отмену условного срока Навального по "делу "Ив Роше"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура считает законным и просит Мосгорсуд оставить без изменений решение о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного наказания на реальное по так называемому делу "Ив Роше", передал корреспондент "Интерфакса".

Об этом в субботу заявила прокурор Екатерина Фролова на заседании, где рассматриваются жалобы адвокатов на решение суда первой инстанции.

"Считаю доводы адвокатов не подлежащими удовлетворению. (...) Апелляционные жалобы адвокатов, поддержанные осужденным Навальным, прошу оставить без удовлетворения", - сказала Фролова, отметив, что Навальный не уведомил уголовно-исполнительную инспекцию о своем местонахождении после выздоровления.

Защитники оппозиционера в апелляционных жалобах просят Мосгорсуд отменить решение об отмене его условного осуждения как незаконное и необоснованное.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января, и был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" на основании объявления его в розыск Федеральной службой исполнения наказаний.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.