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Промзону в московском районе Выхино реорганизуют

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объекты общественно-делового назначения и новые производственные здания планируется построить на месте промзоны №63 "Выхино" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Москомархитектуры.

"В рамках реализации проекта комплексного развития территорий на участке промзоны "Выхино" разместятся объекты производственного и общественно-делового назначения – они займут порядка 68 тыс. кв. метров, - отметила глава ведомства Юлиана Княжевская.

По ее словам, реорганизация бывшей промзоны позволит создать современные места для отдыха и работы. Также на территории планируется провести благоустройство.

Промзона расположена между Волгоградским и Рязанским проспектами, рядом со станциями метро "Юго-Восточная" и "Рязанский проспект". В настоящее время на территории здания сдаются в аренду или находятся в обветшалом состоянии.

Общественные обсуждения проекта проходят с 17 февраля по 2 марта 2021 года на сайте "Активный гражданин". В ведомстве отметили, что все предложения будут рассмотрены разработчиками проектов.

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