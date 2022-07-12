Станцию метро "Выхино" перестроят в ТПУ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Станцию метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метро реконструируют и превратят в транспортно-пересадочный узел, написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

"На "Выхино" мы планируем построить большой пассажирский терминал (конкорс) с общим распределительным залом, кассами ж/д и метро, турникетами, а также объектами попутного сервиса и обслуживания пассажиров", - рассказал он.

Там будут работать лифты и эскалаторы для пассажиров с ограниченными возможностями.

Ожидается, что после достройки ТПУ пересадка с железнодорожной станции на метро будет занимать две минуты.

Основные работы должны завершиться в 2025 году.

Собянин напомнил, что "Выхино" - один из самых загруженных пересадочных узлов в Москве. По прогнозам, после строительства ТПУ пассажиропоток не изменится и будет доходить до 190 тысяч человек в день, но пользоваться этим узлом станет удобно.