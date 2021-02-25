Живущего в столице иностранца осудили за подготовку теракта в Москве

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд признал живущего в Москве иностранца виновным в подготовке к теракту в столице и подготовке к участию в деятельности международной террористической организации (МТО) "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщила пресс-служба управления ФСБ по Калужской области.

Иностранец с помощью одного из мессенджеров "разместил в тематическом сообществе материалы", оправдывающие деятельность членов ИГ, "а также содержащие призывы к единомышленникам осуществить теракт", говорится в сообщении.

Эти посты были обнаружены сотрудниками УФСБ по Калужской области. В отношении приезжего заведены дела по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205, ч.1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2, ч.1 ст.30, ч.2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 280 УК РФ (подготовка к совершению теракта, призывы к его совершению, содействие террористической деятельности и участие в подобной организации).

Мужчину лишили свободы на 12 лет, из них три года он проведет в тюрьме, девять - в колонии строгого режима. Также после выхода ему на год и шесть месяцев запрещено администрировать сайты.