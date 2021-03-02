Загрузка московских дорог в 2020 году снизилась на 5%

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Движение на московских трассах в 2020 году было более свободным, чем годом ранее, увеличилась средняя скорость движения транспорта, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Загрузка дорог в 2020 г. снизилась на 5%", - говорится в сообщении.

По данным столичных властей, среднесуточная скорость движения на основных трассах Москвы выросла до 55 км в час в 2020 году, это несколько больше, чем годом ранее. Если сравнивать этот показатель с 2010 годом, то он вырос на 10 км.

Также сократилось среднее время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до центра города в часы пик: в 2020 году оно составило 55 минут, годом ранее - 56 минут, в 2010 году - 67 минут.

Кроме того, в Москве по итогам прошлого года сократилось на 14% число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пассажиропоток в общественном транспорте Москвы сократился в 2020 году на 37%.