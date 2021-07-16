Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 263+569 412

Скульптуры перед Воспитательным домом в Москве отреставрируют волонтеры

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Скульптуры на въезде в Императорский воспитательный дом в центре Москвы отреставрируют без затрат для бюджета, это сделают волонтеры, сообщил на пресс-конференции глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Ранее он говорил, что в городе активно развивается волонтерское движение по сохранению объектов культурного наследия.

"Если есть желание заняться археологией, можно пойти волонтером в группу к легальным исследователям", - приглашал чиновник.

Реставрировать комплекс на Москворецкой набережной начали в марте, затем здание приспособят под современные нужды. Сообщалось, что работы по реставрации должны полностью завершить в 2024-2025 годах.

"К настоящему времени завершены подготовительные работы, и уже осенью планируется приступить к восстановлению конструктива здания", - заявлял первый замглавы департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян на Московском урбанистическом форуме.

Ансамбль Воспитательного дома - крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода. Воспитательный дом был построен по проекту архитектора Карла Бланка во второй половине XVIII века. Комплекс зданий, в котором располагалась Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Академии РВСН) им. Петра Великого, включает в себя шесть объектов культурного наследия, а также восемь других зданий, подлежащих реконструкции.

Воспитательный дом Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Карл Бланк

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля

Проверки мер профилактики COVID-19 в Москве продолжатся и после 19 июля
Пандемия коронавируса

Московским предприятиям дали еще неделю на вакцинацию 60% персонала

Рестораны и фудкорты Москвы с 19 июля смогут работать по ночам

Пандемия коронавируса

В Москве с понедельника отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита

В Москве с понедельника отменяется система обязательных QR-кодов в заведениях общепита

На Москву вновь надвигается гроза

На Москву вновь надвигается гроза

Жара сохранится в Москве на выходные

Жара сохранится в Москве на выходные

В Москве число выздоровевших от COVID за сутки приблизилось к максимуму за всю пандемию

До 45 возросло число арестованных участников драки мигрантов в Москве

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа

Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора часа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');