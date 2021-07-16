Скульптуры перед Воспитательным домом в Москве отреставрируют волонтеры
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Скульптуры на въезде в Императорский воспитательный дом в центре Москвы отреставрируют без затрат для бюджета, это сделают волонтеры, сообщил на пресс-конференции глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Москворецкая набережная и Воспитательный дом. Москва 1925 год#ИсторияРоссии #ИсторияМосквы #История2_0 pic.twitter.com/yY92vq8An1— RusHistMagazine (@RusHistMagazine) December 11, 2018
Ранее он говорил, что в городе активно развивается волонтерское движение по сохранению объектов культурного наследия.
"Если есть желание заняться археологией, можно пойти волонтером в группу к легальным исследователям", - приглашал чиновник.
Реставрировать комплекс на Москворецкой набережной начали в марте, затем здание приспособят под современные нужды. Сообщалось, что работы по реставрации должны полностью завершить в 2024-2025 годах.
"К настоящему времени завершены подготовительные работы, и уже осенью планируется приступить к восстановлению конструктива здания", - заявлял первый замглавы департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян на Московском урбанистическом форуме.
Ансамбль Воспитательного дома - крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода. Воспитательный дом был построен по проекту архитектора Карла Бланка во второй половине XVIII века. Комплекс зданий, в котором располагалась Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Академии РВСН) им. Петра Великого, включает в себя шесть объектов культурного наследия, а также восемь других зданий, подлежащих реконструкции.