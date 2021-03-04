Москвич получил 3 года за нелегальную регистрацию 160 тыс. мигрантов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Люблинский суд приговорил к 3 годам колонии общего режима Александра Андреева, организовавшего нелегальную регистрацию более 160 тыс. мигрантов в Москве чуть более чем за год, сообщили журналистам в столичной прокуратуре в четверг.

В суде установлено, что 25-летний житель столицы вместе с сообщником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, создали организованную группу и долгое время передавали московской полиции в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранцев для их регистрации. За это мигранты платили преступникам.

В результате Андреев и его сообщники фиктивно зарегистрировали более 160 тыс. иностранцев в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 года, заявили в прокуратуре.

Там сообщили, что с Андреевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.