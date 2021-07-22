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В СПЧ заявили о неформальном найме трети зарегистрированных мигрантов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России примерно 2,5 млн мигрантов работают без оформления регистрации и трудовых договоров, это нарушает их права, заявил председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Он сослался на оценки экспертов, с воторыми работает СПЧ.

"Это выгодно работодателям, потому что если нет контракта, то можно платить меньше, не нужны социальные выплаты - это снижает издержки работодателя. Конечно, это нарушение прав этих людей", - отметил он.

Он добавил, что из мигрантов, которые зарегистрированы в России, по оценкам экспертов, до трети "втягиваются в неформальные трудовые отношения".

Сложившуюся ситуацию на рынке труда он назвал нездоровой.

По его словам, это ущемляет права и российских граждан, "потому что если работодателю выгодно платить небольшую зарплату и не нести социальную нагрузку, то это закрывает путь российским граждан на эти рабочие места, потому что российские граждане в меньшей степени готовы идти на подобные нарушения".

Фадеев также отметил, что чиновники не отреагировали на поставленную президентом Владимиром Путиным задачу - чтобы дети мигрантов, проживающие в России, могли "погружаться в систему российских ценностей, чтобы они могли становиться полноправными членами российского общества, а не изолированными в своих микрогруппах и социумах".

Президент на заседании Совета по межнациональным отношениям 30 марта заявил, что в российских школах необходимо сформировать такое количество детей мигрантов, "чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде" и местной культуре и ценностям. По его словам, не должны появляться школы, которые оказываются "на 100% укомплектованы только детьми мигрантов".

СПЧ Валерий Фадеев Владимир Путин

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