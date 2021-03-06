Ухудшение погоды спрогнозировали в воскресенье в Московской области

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Подмосковья о возможной непогоде в воскресенье.

Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС России, в период с 9 часов до 21 часа 7 марта в Московской области ожидается снег, метель, гололедица, местами снежные заносы, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В связи с гололедицей на дорогах спасатели просят пешеходов передвигаться медленно и аккуратно.

В МЧС рекомендовали неопытным водителям воздержаться от поездок.