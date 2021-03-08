В Москве четвертый день подряд число заболевших COVID-19 менее 2 тыс.

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 1 421 случай COVID-19, таким образом понедельник стал четвертым днем, когда в столице фиксируют менее 2 тыс. инфицированных, следует из данных оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 1 534 случаях коронавируса.

За всю пандемию в городе зафиксировано 991 816 заболевших.

Вылечиться от COVID-19 за сутки смогли 1 037 москвичей. Таким образом, всего коронавирус смогли победить 912 146 пациентов.

За последние 24 часа инфекция привела к смерти 53 жителей города. Общее число погибших достигло 15 447.

Накануне сообщалось о 47 погибших и 1 417 выздоровевших.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.