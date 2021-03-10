Прошедшая ночь побила рекорд холода для 10 марта в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суточный минимум температуры за последние 70 лет обновлен в Москве в ночь на среду, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столице ночью опустилась до минус 20,5 градусов, побит температурный рекорд, установленный 10 марта 2006 года (минус 17).

По данным Гидрометцентра, ночь на 10 марта стала самой холодной в Москве за последние 70 лет метеонаблюдений.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный минимум температуры для 10 марта за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице был установлен в 1915 году. Тогда в городе подморозило до минус 25,6 градусов.

По прогнозу синоптиков, аномальные морозы сохранятся в столичном регионе еще несколько дней.