Новогодняя иллюминация останется в Москве до 1 апреля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам.

Он отметил, что обычно световые украшения оставляют на столичных улицах до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения. В этом году по решению мэра Москвы работу этих конструкций продлили до 1 апреля.

Бирюков напомнил, что после новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около 1 тыс. новогодних елей и часть объемно-декоративных конструкций.

"Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля", - добавил Бирюков.

В новогодние праздники Москву украшали около 4 тыс. различных декоративных конструкций.