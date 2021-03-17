Сергей Митрохин задержан в Москве

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председатель партии Сергей Митрохин сообщил, что его задержали у здания Совета Федерации в центре Москвы.

"Меня задержали, я нахожусь в ОВД по Тверскому району. Меня обвиняют в организации несанкционированного мероприятия", - сказал Митрохин в среду "Интерфаксу".

По его словам, он находился у здания Совета Федерации как наблюдатель одиночного пикета.

"В то время, как я давал интервью журналистам, меня задержали. От пикетчика, который развернул плакат, я находился на расстоянии больше 50 метров", - сказал Митрохин.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.