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Суд оштрафовал Митрохина на 150 тыс. руб. из-за акции у здания Совфеда

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Штраф в 150 тысяч рублей наложен на депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина решением Тверского суда Москвы за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия.

Суд признал Митрохина виновным по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил организации митинга или акции протеста), сообщил депутат "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что решение суда будет обжаловано.

Митрохин был задержан 17 марта у здания Совета Федерации. Там проходили пикеты против проблем столичных общежитий.

Как утверждает Митрохин, в пикетах он не участвовал. "Я был наблюдателем и стоял в нескольких десятках метрах от их проведения", - сказал собеседник агентства.

В марте Тверской суд Москвы также оштрафовал Митрохина на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия. 23 января сотрудники полиции задержали его в центре Москвы за участие в несанкционированной акции.

Сергей Митрохин Яблоко Москва Тверской суд Совфед Мосгордума

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