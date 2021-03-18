В Мосгордуме одобрили установку памятника Кобзону в Оружейном переулке

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Мосгордумы по монументальному искусству поддержала установку памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Оружейном переулке, передает корреспондент "Интерфакса".

"Наша комиссия приняла это решение единогласно", - сказал ее председатель Игорь Воскресенский.

Он отметил, что памятник возводится на средства из бюджета Москвы, во исполнение указа президента. Место установки одобрено Москомархитектурой и департаментом культурного наследия столицы.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов уточнил "Интерфаксу", что на заседании речь шла об установке памятника в Оружейном переулке, напротив департамента здравоохранения Москвы.

Рождественский пояснил, что вопрос долго обсуждался, так как не было единого мнения по месту установки памятника: оно выбиралось около года, было предложено 11 площадок.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.