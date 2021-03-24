Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:05Заразились
на 24.03В России 4 483 471+8 861В мире 124 202 136+524 075

В Москве рядом с ТЦ "Европейский" прорвало горячую трубу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Большой Дорогомиловской улице аварийщики ликвидируют прорыв трубы с горячей водой напротив торгового центра "Европейский", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам, на проезжую часть выливается кипяток. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал", - сказал он.

Из-за аварии затруднено движение по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что утечка обнаружена в районе дома три на улице 1-ая Бородинская.

Примерно через полчаса источник "Интерфакса" сказал, что прорыв ликвидирован, отключать потребителей не пришлось.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что причиной утечки горячей воды, по предварительной информации, стало повреждение стальной трубы горячего водоснабжения диаметром 800 мм.

Москва ТЦ Европейский

Новости

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля
Пандемия коронавируса

Уголовное дело возбуждено после утечки личных данных москвичей, переболевших ковидом

Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Дмитровская" в Москве

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

В Москве закрыли участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки"

Суд назначил первый реальный срок участнику митинга 23 января в Москве

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

В Химках после взрыва временно выселили жильцов двух подъездов

Один человек погиб при взрыве в Химках

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');