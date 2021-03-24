В Москве рядом с ТЦ "Европейский" прорвало горячую трубу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Большой Дорогомиловской улице аварийщики ликвидируют прорыв трубы с горячей водой напротив торгового центра "Европейский", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам, на проезжую часть выливается кипяток. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал", - сказал он.

Из-за аварии затруднено движение по Большой Дорогомиловской улице по направлению из центра.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства уточнили, что утечка обнаружена в районе дома три на улице 1-ая Бородинская.

Примерно через полчаса источник "Интерфакса" сказал, что прорыв ликвидирован, отключать потребителей не пришлось.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что причиной утечки горячей воды, по предварительной информации, стало повреждение стальной трубы горячего водоснабжения диаметром 800 мм.