В Москве перекресток Потоцкой и Ельнинской улиц перекрывали из-за подтопления

Там прорвало трубу с водой

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На западе Москвы ограничили движение на пересечении Потоцкой и Ельнинской улиц из-за того, что проезжую часть затопило водой, сообщил в 18:30 телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Там при осмотре обнаружили утечку на сетях водоснабжения.

На месте работают городские службы. В 18:52 чиновники сообщили, что утечка ликвидирована, на перекрестке начали приводить в порядок дорожное полотно.