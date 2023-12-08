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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

В Москве перекресток Потоцкой и Ельнинской улиц перекрывали из-за подтопления

Там прорвало трубу с водой

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - На западе Москвы ограничили движение на пересечении Потоцкой и Ельнинской улиц из-за того, что проезжую часть затопило водой, сообщил в 18:30 телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Там при осмотре обнаружили утечку на сетях водоснабжения.

На месте работают городские службы. В 18:52 чиновники сообщили, что утечка ликвидирована, на перекрестке начали приводить в порядок дорожное полотно.

Москва
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