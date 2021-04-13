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Обезьянка Ракета родилась в екатеринбургском цирке в День космонавтики

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Новорожденную обезьянку, появившуюся на свет в Екатеринбургском государственном цирке в День космонавтики, назвали Ракетой, сообщила директор учреждения Тамара Бортникова.

"У нас вчера неделя цирка открылась удивительным событием - у нас родилась обезьянка. Она невероятно милая, маленькая, назвали мы ее Ракета в честь вчерашнего праздника", - сказала Бортникова на пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник.

"Год, когда мы стояли пустыми, - это была совершенно не наша история. Сейчас, когда мы видим полные залы в рамках ограничений, хочется, чтобы уже наконец пришли 100% и мы увидели в цирке аншлаг", - добавила Бортникова.

Как сообщалось, в конце марта 2020 года из-за коронавируса учреждения культуры, в том числе Екатеринбургский цирк, были закрыты для зрителей. Постепенно учреждения начали открываться, однако первые представления для зрителей в цирке состоялись только в декабре 2020 года.

Екатеринбург

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