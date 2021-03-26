Внуковские таможенники пресекли канал поставки наркотиков из США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Внуковские таможенники пресекли почтовый канал поставки из США в Россию гашишного масла, изъято почти 10 кг наркотика, задержаны и арестованы семь получателей, сообщили в пресс-службе ФТС.

"Канал поставки наркотиков из США пресекли сотрудники Внуковской таможни. В шести международных почтовых отправлениях (МПО), следовавших в феврале-марте 2021 года в адрес разных получателей, таможенники обнаружили около 9,4 кг гашишного масла", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в ходе таможенного контроля посылок с привлечением кинологов "выявлены прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью".

"Брикеты были упакованы в пакеты сухого корма для собак, находившиеся среди других товаров для животных. Все МПО имели идентичное наименование содержимого, способ упаковки, а также внешне схожий почерк отправителя", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФТС, экспертиза установила, что содержимое брикетов является наркотическим средством "гашишное масло", оценочная стоимость которого составляет около 110 млн рублей.

При получении МПО задержали семерых россиян. "Они пояснили, что планировали получить посылки за вознаграждение и передать содержимое третьим лицам, в том числе для распространения путем закладок, а также через таксистов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при обысках в квартирах задержанных обнаружено более 500 картриджей для вейпов с маслянистой жидкостью, а также гашишное масло в различных фракциях (кристаллы, масло, жидкость).

"По данным фактам Внуковская таможня возбудила семь уголовных дел по ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств)", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что задержанные были арестованы Солнцевским судом Москвы.