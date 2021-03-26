Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

Внуковские таможенники пресекли канал поставки наркотиков из США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Внуковские таможенники пресекли почтовый канал поставки из США в Россию гашишного масла, изъято почти 10 кг наркотика, задержаны и арестованы семь получателей, сообщили в пресс-службе ФТС.

"Канал поставки наркотиков из США пресекли сотрудники Внуковской таможни. В шести международных почтовых отправлениях (МПО), следовавших в феврале-марте 2021 года в адрес разных получателей, таможенники обнаружили около 9,4 кг гашишного масла", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в ходе таможенного контроля посылок с привлечением кинологов "выявлены прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью".

"Брикеты были упакованы в пакеты сухого корма для собак, находившиеся среди других товаров для животных. Все МПО имели идентичное наименование содержимого, способ упаковки, а также внешне схожий почерк отправителя", - говорится в пресс-релизе.

По данным ФТС, экспертиза установила, что содержимое брикетов является наркотическим средством "гашишное масло", оценочная стоимость которого составляет около 110 млн рублей.

При получении МПО задержали семерых россиян. "Они пояснили, что планировали получить посылки за вознаграждение и передать содержимое третьим лицам, в том числе для распространения путем закладок, а также через таксистов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при обысках в квартирах задержанных обнаружено более 500 картриджей для вейпов с маслянистой жидкостью, а также гашишное масло в различных фракциях (кристаллы, масло, жидкость).

"По данным фактам Внуковская таможня возбудила семь уголовных дел по ст. 229 УК РФ (хищение наркотических средств)", - заявили в пресс-службе. Там добавили, что задержанные были арестованы Солнцевским судом Москвы.

ФТС США Москва Внуково

Новости

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта

Расписание аэроэкспрессов в "Шереметьево" изменится 26-28 марта
Пандемия коронавируса

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Более 119 тыс. нарушений масочного режима выявлено в московском транспорте

Москвичам пообещали теплые выходные

Москвичам пообещали теплые выходные

Юлию Галямину лишили мандата муниципального депутата

Пандемия коронавируса

В Москве от коронавируса привили около 1 млн человек

Собянин заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых

Источник допустил, что массовые мероприятия в Москве разрешат в апреле

В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип

В Московском зоопарке из-за посетителя погиб краснокнижный белоголовый сип

Задержан скрывшийся виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

Задержан скрывшийся виновник ДТП с двумя погибшими на севере Москвы

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля

По прогнозу снег в Москве стает к 6 апреля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');