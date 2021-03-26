Литовец задержан на Невском проспекте за контрабанду кокаина и гашиша

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Находившийся в розыске гражданин Литвы, которому вменяется организация контрабанды наркотиков из Европы в РФ, задержан в Петербурге на Невском проспекте, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и экстрадиции в Литву, сказала Волк.

По ее информации, иностранцу инкриминируется организация транснациональной преступной группировки. Ее участники занимались контрабандой из Европы в РФ гашиша и кокаина в особо крупном размере.

Деятельность преступной группы литовские полицейские пресекли в 2019 году, ее участники были задержаны, а организатору удалось скрыться. Мужчину объявили в международный розыск.