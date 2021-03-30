Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:30Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

В Москве 28% наемных квартир сдается без мебели

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве около 28% наемных квартир сдаются без мебели, 60% таких объектов находятся в новостройкаах, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

По словам экспертов, многие инвесторы считают достаточным ремонт в новостройках от застройщика и начинают искать жильцов сразу после ввода нового дома в эксплуатацию.

"Если раньше наймодатели старались подготовить объект к сдаче, то сейчас зачастую делают ставку на скорость. Дом сдан в эксплуатацию, и уже можно заниматься поиском арендаторов купленной квартиры. Нередко собственники приобретают минимальную обстановку для квартирантов сразу после подписания договора найма и получения арендной платы. Но есть квартиросъемщики, которые заинтересованы именно в немеблированном жилье", - рассказала заместитель директора департамента аренды квартир Оксана Полякова.

По данным "Инкома", в квартирами без мебели инртересуются 13% от общего числа московских нанимателей. Это те, кто снимает жилье на время ремонта своего, а также наниматели со стажем, которые уже обзавелись собственной обстановкой и ищут более дешевые варианты. Также к экономным владельцам мебели можно приплюсовать участников "двойной аренды", сдающих собственное жилье, а вместо него снимающих другое.

Скидки на пустые квартиры по сравнению с меблированными составляют 10% в бизнес-классе и доходят до 15% в экономклассе.

Инком-Недвижимость Москва Оксана Полякова

Новости
Экономический кризис

"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Один человек погиб и двое ранены в ходе драки таксистов в Новой Москве

Пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Революции"

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');