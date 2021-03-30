В Москве 28% наемных квартир сдается без мебели

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве около 28% наемных квартир сдаются без мебели, 60% таких объектов находятся в новостройкаах, подсчитали в компании "Инком-Недвижимость".

По словам экспертов, многие инвесторы считают достаточным ремонт в новостройках от застройщика и начинают искать жильцов сразу после ввода нового дома в эксплуатацию.

"Если раньше наймодатели старались подготовить объект к сдаче, то сейчас зачастую делают ставку на скорость. Дом сдан в эксплуатацию, и уже можно заниматься поиском арендаторов купленной квартиры. Нередко собственники приобретают минимальную обстановку для квартирантов сразу после подписания договора найма и получения арендной платы. Но есть квартиросъемщики, которые заинтересованы именно в немеблированном жилье", - рассказала заместитель директора департамента аренды квартир Оксана Полякова.

По данным "Инкома", в квартирами без мебели инртересуются 13% от общего числа московских нанимателей. Это те, кто снимает жилье на время ремонта своего, а также наниматели со стажем, которые уже обзавелись собственной обстановкой и ищут более дешевые варианты. Также к экономным владельцам мебели можно приплюсовать участников "двойной аренды", сдающих собственное жилье, а вместо него снимающих другое.

Скидки на пустые квартиры по сравнению с меблированными составляют 10% в бизнес-классе и доходят до 15% в экономклассе.