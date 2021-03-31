Возрастной ценз московской выставки "Мир тела" повышен до 18+

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Организаторы выставки "Мир тела", которая проходит в Москве на ВДНХ, приняли решение повысить рекомендуемый возраст для ее посещения до "18+".

"В связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции "Body Worlds / Мир Тела", организаторами выставки принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на "18+"", - сообщили в пресс-службе выставки.

Уточняется, что несовершеннолетние посетители с 9 апреля будут допускаться на выставку только в сопровождении их законных представителей и только при условии достижения детьми возраста 12 лет.

Кроме того, аккредитованные эксперты Роскомнадзора провели экспертизу информационных материалов выставки и пришли к выводу, что они "содержат научную информацию".

Организаторы напомнили, что основная цель проведения выставки - "предоставить возможность посетителям, которые не являются профильными специалистами, изучить уникальное строение тела человека, а также увидеть проявления самых распространенных заболеваний, демонстрируемых в доступной форме - путем сравнения здоровых и пораженных органов".

Резонанс вокруг выставки

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении "инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве", досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки на соответствие ее российскому законодательству. Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что "в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих".

При этом, как тогда сообщили организаторы, представители СК к ним не обращались.

Кроме того, как заявили тогда организаторы, появляющиеся в соцсетях и интернете сообщения о выставке содержат не соответствующие действительности сведения, а авторы публикаций "оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношения к проводимой выставке". В частности, упоминаются экспонаты, которые не являются предметом этой выставки, "приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия".

"Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", - отметили организаторы.