Бастрыкин поручил проверить выставку Body Worlds в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следователи Главного следственного управления СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина проведут процессуальную проверку "инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в городе Москве". Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следователям поручено "дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки на соответствие ее российскому законодательству".

Проверку решили провести после публикаций в СМИ отрицательных отзывов об этой "коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих". Также в СК отметили, что в сети идет сбор подписей под петицией с требованием закрыть выставку.

Выставка Body Worlds ("Миры тела") открылась на ВДНХ 12 марта. Организаторы называют ее анатомической и научно-познавательной. В экспозиции представлены тела и органы человека, обработанные и сохраненные с помощью метода пластинации, который изобрел в 70-х годах германский анатом Гюнтер фон Хагенс. Метод сводится к замене в тканях жиров и жидкостей искусственными полимерами, которые позволяют сохранять форму органов.

Первую просветительскую выставку пластинированных экспонатов Body Worlds фон Хагенс открыл в Токио в 1995 году. С тех пор он устраивал аналогичные экспозиции во многих городах мира. В начале 2000-х профессора обвиняли в незаконных способах приобретения тел для экспонатов в Киргизии, России и Китае.

Куратор московской выставки Анджелина Уолл заверила, что сейчас все тела, которые послужили источниками пластинатами, были пожертвованы добровольно, еще при жизни. В базе организаторов, по ее словам, 19 000 потенциальных доноров.

Против выставки на ВДНХ уже выступили отдельные депутаты Госдумы, партия "Коммунисты России", а председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев потребовал дать экспозиции правовую оценку. В пресс-службе ВДНХ заявили, что выставка является частной и проходит по инициативе арендатора, который снял павильон №21 на долгий срок.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, напротив, высказал мнение, что выставка полезна с познавательной точки зрения, а подобные экспонаты было бы неплохо сделать для медицинских вузов.