Организаторы выставки "Мир тела" на ВДНХ не получали запросов от СКР

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Представители Следственного комитета РФ не обращались к организаторам выставки "Мир тела", которая проходит в Москве на ВДНХ, сообщили "Интерфаксу" организаторы выставки.

"Организация и проведение выставки Body Worlds осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Выставка работает в прежнем режиме. Никаких официальных писем, запросов от Следственного комитета в адрес организатора выставки получено не было. Представители Следственного комитета с нами не связывались", - отметили организаторы.

Они пояснили, что задачей выставки является предоставление посетителям возможности изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях, а также получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях устройства организма в нормальном естественном состоянии и при наличии всевозможных отклонений для формирования теоретического и практического представления.

Выставка Гюнтера фон Хагенса "Мир тела" на ВДНХ, экспозиция которой состоит из человеческих тел и органов, открылась 12 марта. Она вызвала широкий общественный резонанс в СМИ и соцсетях. В экспозиции представлены тела и органы человека, обработанные и сохраненные с помощью метода пластинации, который изобрел в 70-х годах немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс. Метод сводится к замене в тканях жиров и жидкостей искусственными полимерами, которые позволяют сохранять форму органов.

В среду глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении "инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве", досконально изучить все аспекты и дать проверить цели, содержание и назначение выставки на соответствие российскому законодательству. Официальный представитель СКР Светлана Петренко пояснила, что "в ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих".

Между тем, как заявляют организаторы, появляющиеся в соцсетях и интернете сообщения о выставке содержат не соответствующие действительности сведения, а авторы публикаций "оперируют абсолютно недостоверными данными, упоминая события и обстоятельства, не имеющие отношения к проводимой выставке". В частности, упоминаются экспонаты, которые не являются предметом этой выставки, "приводятся ложные сведения, порочащие деловую репутацию организатора мероприятия".

"Общественность, ориентируясь на эту ложную информацию, к сожалению, составляет для себя необъективное впечатление о выставке", - отмечают организаторы.

Они напомнили, что подобные выставки не редкость: подобные экспонаты представлены в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого и в Палеонтологическом музее имени Ю.А. Орлова Российской академии наук.