Глава Россотрудничества заявил о росте популярности русского языка в мире

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Популярность русского языка в различных государствах, в том числе в США, снова растет, заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Какое-то время количество людей (в других государствах - ИФ), которые учили русский язык, снижалось. Но сейчас мы видим рост, не в академическом изучении русского языка, а на низовом уровне - это курсы, классы, семинары, которые открываются на районе, при местных школах, в частном порядке и так далее", - сообщил Примаков.

По его мнению, это происходит, "потому что русский язык снова становится востребованным".

"С Россией интересно торговать. С Россией интересно иметь дело. В Россию интересно ехать учиться. В Россию интересно ехать переселяться даже. Мы же знаем, как популярна тема миграции в Россию на пространстве бывшего Советского Союза. Так что тут я такой, вы знаете, осторожный оптимист", - уточнил глава Россотрудничества.

Он также отметил, что сейчас заметен "рост интереса к России в США".

"Они (американцы - ИФ) пытаются восстановить школу, которая изучала бы Россию. Поэтому, при всей антироссийской риторике, русофобской отчасти, необходимость изучения русского языка постепенно возвращается", - пояснил Примаков в беседе с изданием.