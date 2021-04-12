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Москву начали готовить к завершению отопительного сезона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что по федеральному законодательству решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов тепла.

Заммэра пояснил, что процедура проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

"Предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что после отключения отопления в Москве начнут подготавливать тепловые сети к следующему осенне-зимнему периоду.

"До сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, около 140 районных и квартальных тепловых станций. Пройдут гидравлические испытания на 16 тыс. км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют", - сказал Бирюков.

Петр Бирюков Москва

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