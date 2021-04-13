Путин запланировал на вторник закрытые встречи в Кремле

Президент РФ также проведет несколько международных телефонных разговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, а также посетит Координационный центр правительства.

"У президента сегодня много закрытых встреч отдельных в Кремле, у президента сегодня активный день международной телефонной дипломатии, несколько телефонных разговоров запланировано", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В течение дня Кремль, добавил он, будет сообщать об итогах этих переговоров.

"Также сегодня президент посетит Координационный центр правительства России", - рассказал пресс-секретарь Путина. Этот центр, по словам Пескова, "был создан в кратчайшие сроки", кабмин "активно работает" там по национальным планам развития, а также решает другие вопросы.

Он сообщил, что президента сопровождать будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По разным вопросам пояснения по конференц-связи будут давать профильные вице-премьеры. Центр действительно ультрасовременный, коммуникация со всей страной, происходит анализ информации, сбор, использование больших данных", - сказал Песков, заметив, что президенту дадут детальные пояснения о работе центра.