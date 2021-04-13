Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

Путин запланировал на вторник закрытые встречи в Кремле

Президент РФ также проведет несколько международных телефонных разговоров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, а также посетит Координационный центр правительства.

"У президента сегодня много закрытых встреч отдельных в Кремле, у президента сегодня активный день международной телефонной дипломатии, несколько телефонных разговоров запланировано", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В течение дня Кремль, добавил он, будет сообщать об итогах этих переговоров.

"Также сегодня президент посетит Координационный центр правительства России", - рассказал пресс-секретарь Путина. Этот центр, по словам Пескова, "был создан в кратчайшие сроки", кабмин "активно работает" там по национальным планам развития, а также решает другие вопросы.

Он сообщил, что президента сопровождать будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По разным вопросам пояснения по конференц-связи будут давать профильные вице-премьеры. Центр действительно ультрасовременный, коммуникация со всей страной, происходит анализ информации, сбор, использование больших данных", - сказал Песков, заметив, что президенту дадут детальные пояснения о работе центра.

Дмитрий Песков Владимир Путин Михаил Мишустин

Новости

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о госизмене

В Москве отменили бумажную справку по болезни ребенка для школ

Самые теплые с начала года сутки зафиксированы в Москве

Самые теплые с начала года сутки зафиксированы в Москве

В Москве в фитнес-клубе застрелили вора в законе

Столичным автомобилистам рекомендовали поменять резину

Пандемия коронавируса

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"
Пандемия коронавируса

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Мошенники похитили более 23 млн рублей у дочери Валерия Чкалова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');