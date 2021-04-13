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Песков опроверг данные о "секретном месте" подготовки послания Путина

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Подготовка к ежегодному посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию ведется в Кремле, а не в "секретном бункере", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте. Оно готовится в Кремле. В процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров. Никакого секрета здесь нет", - сказал Песков журналистам, комментируя публикацию агентства Bloomberg о том, что подготовка ведется в высокотехнологичном секретном помещении на противоположной стороне реки от Белого дома.

Пресс-секретарь заметил, что напротив Белого дома через реку находится не бункер, а Координационный центр правительства.

По его словам, Координационный центр располагается в просторном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации.

"Он абсолютно не секретный. Там бывает огромное количество экспертов и представителей бизнеса, государственной власти, депутатов", - объяснил Песков.

Он добавил, что во вторник этот центр посетит глава государства.

Как сообщалось ранее, Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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