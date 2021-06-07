НА ЦКАД планируют создать маршруты для беспилотного транспорта

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Маршруты для беспилотного транспорта планируется создать на ЦКАД и трассе М-11 Москва-Петербург, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день мы не можем перевозить миллионы тонн грузов по воздуху, никогда по себестоимости. Поэтому альтернативы - только "железка" и автомобильная дорога, причем скоростная и беспилотная. На трассе "Европа-Западный Китай" мы планируем беспилотную дорогу", - сказал Хуснуллин в понедельник в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI.

"В этом мы продвинулись на шаг вперед, чем другие в мире. У нас ЦКАД готов уже работать без пилотов, и трасса М-11 до Санкт-Петербурга тоже готова к беспилотникам, а следующий этап до Казани", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в начале 2020 года правительство РФ расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей с двух до 13: к Москве и Татарстану присоединились Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Самарская, Нижегородская, Новгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Чувашия.

ЦКАД

Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) считается одним из ключевых элементов транспортной системы Москвы, который разгрузит МКАД и дорожную сеть Подмосковья от транзитного транспорта. Трасса проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД. Протяженность - 336 км, из которых 260 км будут эксплуатироваться на платной основе.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, завершить работы планировалось в 2019 году. В конце июня 2019 года очередной дедлайн по ЦКАД продлили до 2021 года. Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018 на 2020 год.

В конце декабря 2020 года было запущено движение по трем участкам ЦКАД общей протяженностью около 170 км. С открытием участков ЦКАД-1, ЦКАД-4 и ЦКАД-5 движение стало возможно по 310 км магистрали. Оставшиеся 26 км планируется запустить в июне.

Первый участок М-11 в Тверской области - объезд Вышнего Волочка - был открыт в ноябре 2014 года. Полностью платная трасса открылась для движения в конце ноября 2019 года. Ее общая протяженность составляет 669,8 км.