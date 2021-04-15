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ЗАГСы Москвы стали выдавать повторные документы из других регионов в день обращения

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Московские ЗАГСы после перевода архивов в электронный вид выдают повторные документы в день обращения, а не через 30 дней, как это было ранее, сообщила в четверг исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"После перевода архивов ЗАГС в электронный вид и передачи сведений в Единый государственный реестр ЗАГС жителям стало проще получать повторные документы. Теперь их выдают в день обращения в любом отделе ЗАГС, а ранее эта процедура занимала до 30 дней: для выдачи повторного документа из другого региона необходимо было направлять письменный запрос в орган ЗАГС, который его выдал", - приводит слова Уханевой портал мэра и правительства Москвы.

Она уточнила, что сейчас почти половина всех заявителей обращается в ЗАГС не по месту хранения архивных документов, а в тот, в который им удобнее всего. С начала 2021 года органы ЗАГС Москвы выдали более 40 тысяч повторных свидетельств и справок. Этот показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

С 1 января все документы отделов ЗАГС, зарегистрированные с 1926 года, хранятся в Едином государственном реестре ЗАГС. Теперь сотрудники работают по упрощенной схеме выдачи повторных документов, а посетители могут быстро получить требуемые свидетельства и справки. Госпошлина за получение повторного свидетельства составляет 350 рублей, за получение справки из архива - 200 рублей.

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