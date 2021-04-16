Пожар на складе на юго-востоке Москвы потушен

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание в складском помещении на юго-востоке Москвы ликвидировано, сообщает в пятницу главное управление МЧС России по Москве.

"Принятыми мерами в 04:17 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 2-м этаже 3-х этажного складского здания по адресу Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24 произошло загорание электрокабеля. Постепенно огонь охватил все этажи, и площадь пожара составила 700 кв.м. В результате произошло частичное обрушение кровли.