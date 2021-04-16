При пожаре на складе на юго-востоке Москвы частично обрушилась кровля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - При пожаре в складском помещении на юго-востоке столицы частично обрушилась кровля, сообщает в пятницу главное управление МЧС России по Москве.

"Происходит загорание 3-х этажного складского здания, огонь принял открытую форму горения, площадь загорания составляет около 700 кв.м. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Пожарно-спасательные подразделения работают с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 2-м этаже 3-х этажного складского здания по адресу Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 24 произошло загорание электрокабеля.

Со слов администрации людей в здании нет. Информации о пострадавших не поступало.