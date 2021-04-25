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В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - После публикации видео из московской ГКБ имени Иноземцева, где медсестры якобы издевались над пациенткой, начата проверка, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте здравоохранения столицы.

Как рассказали в ведомстве, на место выехала служба медицинской инспекции и представители департамента для выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что в больницу вызван главный врач, по результатам проверки виновные будут отстранены от занимаемых должностей, а к руководству будут применены дисциплинарные меры.

Как подчеркнули в департаменте, подобные действия медицинского персонала недопустимы.

Ранее в СМИ было опубликовано видео, где предположительно пьяные медсестры московской больницы издевались над пожилой пациенткой, кричали и били ее.

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