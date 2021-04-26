Возбуждено дело об издевательстве над пенсионеркой в московской больнице

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве СК возбудил уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой медсестры больницы имени Иноземцева кричат на 62-летнюю лежачую пациентку и бьют ее. Дело возбуждено по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Запись, которую сделала одна из пациенток терапевтического отделения больницы, 25 апреля опубликовал Mash. В тот же день проверку начал Департамент здравоохранения Москвы. Там собщили, что в больницу вызвали главврача и что по результатам проверки виновных могут отстранить от должностей.

Следователи поехали в больницу по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Они уже нашли очевидцев, проверили наличие камер наблюдения и провели выемку медицинских документов.