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Возбуждено дело об издевательстве над пенсионеркой в московской больнице

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Москве СК возбудил уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой медсестры больницы имени Иноземцева кричат на 62-летнюю лежачую пациентку и бьют ее. Дело возбуждено по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Запись, которую сделала одна из пациенток терапевтического отделения больницы, 25 апреля опубликовал Mash. В тот же день проверку начал Департамент здравоохранения Москвы. Там собщили, что в больницу вызвали главврача и что по результатам проверки виновных могут отстранить от должностей.

Следователи поехали в больницу по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Они уже нашли очевидцев, проверили наличие камер наблюдения и провели выемку медицинских документов.

Москва Больница Иноземцева СКР

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