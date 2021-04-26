В Морозовской больнице отец ребенка подрался с врачом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Зачинщиком конфликта в Морозовской детской городской клинической больнице был посетитель, а не врач, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте здравоохранения Москвы.

"Врач Морозовской детской городской клинической больницы не был инициатором конфликта и не нападал на гражданина. Зачинщиком конфликта выступил посетитель медицинской организации. Он оскорбил сотрудника, после чего в присутствии свидетелей нанес врачу телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о госпитализации посетителя некорректна: его осмотрели в НИИ им. Склифосовского, госпитализация не потребовалась.

"Что касается отказа в посещении ребенка в реанимации, хотели бы отметить, что данное решение было принято администрацией больницы в целях безопасности и сохранения спокойствия пациентов", - пояснили в департаменте.

Отмечается, что при посещении дочери мужчина проявлял агрессию и позволял себе поведение, недопустимое в стенах больницы. Кроме того, мать девочки просила администрацию больницы не допускать этого гражданина в отделение. Тем не менее, его пускали на территорию больницы к врачам, чтобы он мог узнать о состоянии здоровья ребенка.

Ранее в понедельник в СМИ появилась информация об избиении врачом посетителя Морозовской ДГКБ, который пришел к своей дочери. Также сообщалось о госпитализации посетителя в НИИ им. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленными ранами головы.