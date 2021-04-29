Роспотребнадзор в Москве предложил ограничить число прихожан в храмах на Пасху

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Столичный Роспотребнадзор попросил религиозные конфессии ограничить количество находящихся внутри храмов прихожан во время религиозных праздников, следует из сообщения надзорного ведомства.

В нем говорится, что управление Роспотребнадзора по Москве ранее в середине апреля направило в адрес руководителей религиозных конфессий "предложения о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая ограничение количества находящихся внутри храма прихожан".

Отмечается, что также религиозным конфессиям предложено провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия: проветривание помещений, обеззараживание воздуха, проведение дезинфекции контактных поверхностей, обязательное ношение масок и другое.

Ведомство обратило внимание на необходимость сохранения усиленного санитарного противоэпидемического режима. Отмечается, что на объектах, подведомственных религиозным организациям, необходимо соблюдать следующие меры: индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, с рекомендацией проведения таких мероприятий на дому, дистанционно или на открытом воздухе, обязательное ношение масок священнослужителями при близком контакте с верующими и соблюдение социального дистанцирования.

Кроме того, согласно сообщению ведомства, руководителям религиозных конфессий предложено донести до сведения священнослужителей информацию о значении кампании вакцинации от COVID-19.