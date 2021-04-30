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Стоимость приготовления пасхального кулича в Москве выросла на 7,5%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Продукты для приготовления пасхального кулича обойдутся жителям Москвы в сумму около 200 рублей, это на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает комплекс экономической политики правительства столицы.

"Приготовление одного кулича обойдется в 193,7 рублей. По сравнению с мартом прошлого года, ингредиенты для кулича в совокупности подорожали на 7,5%", - говорится в официальном канале комплекса в Telegram.

В комплексе рост стоимости продуктов для кулича назвали "относительно небольшим" и объяснили это стабильностью цен на некоторые продукты – в частности, сливочное масло и молоко.

Москва

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