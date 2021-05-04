По факту пожара в гостинице в Москве пройдет прокурорская проверка

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - По факту пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве пройдет прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство столице.

Проверку проведет Лефортовская межрайонная прокуратура. Предполагается, что прокуроры выяснят причину пожара и установят, как в отеле выполнялись требования пожарной безопасности и безопасности оказываемых услуг.

Пожар в гостинице на 6-й Кожуховской улице случился ранним утром 4 мая. По данным прокуратуры, есть пострадавшие.

На место выезжал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев.

В МЧС ранее сообщили, что в гостинице горел коридор и помещения на первом этаже, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пострадали семь человек. Первоначальное сообщение о гибели троих в МЧС затем опровергли.