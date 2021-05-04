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Синоптики ждут во вторник в Москве дождь и мокрый снег

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - После прохождения теплого фронта циклона через столичный регион в понедельник во вторник в Москву придет похолодание, дожди и возможен мокрый снег, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе и по области будет до плюс 6-8 градусов, будет дуть ветер юго-западный и западный со скоростью 6-11 метров в секунду и со скоростью до 18 метров в секунду при порывах.

В ночь на среду в Москве будет плюс 2-4 градуса, по области - от нуля до плюс пяти. Днем в среду должно потеплеть до плюс 16 градусов.

Желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром будет действовать в Москве до 13:00 5 мая.

Москва Гидрометцентр

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